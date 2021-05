Sono passati pochi giorni da quando Stefano Coletti, presunto compagno di Elisabetta Gregoraci, ha pubblicato attraverso le sue Instagram Stories una serie di foto insieme all’ex moglie di Flavio Briatore alimentando il gossip su una loro presunta relazione. Ieri sera il noto pilota ha rotto il silenzio prendendo le difese della showgirl e conduttrice.

Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio

L’ex gieffina Elisabetta Gregoraci, proprio in seguito agli scatti pubblicati da Coletti è stata travolta dagli insulti insensati da parte di alcuni fan(atici) nonchè leoni da tastiera.

Adesso però, l’ex Lady Briatore ha rotto il silenzio ed è intervenuta sul gossip che è diventato sempre più insostenibile facendo chiarezza.

Elisabetta ha deciso di prendersi del tempo prima di poter dire la sua, attraverso una Storia pubblicata oggi su Instagram, in cui rivela qual è la sua attuale situazione sentimentale:

Care amiche e amici, mi sono presa del tempo per riflettere e poi comunicare con voi che mi seguite come faccio sempre tanto più lo farò ora. Sono un personaggio pubblico, ma prima di tutto una donna e mamma di 41 anni separata, con tutte le sue fragilità che crede nell’amore e nella famiglia. Come tutte voi sono stata innamorata, ho sofferto per amore, ho fatto scelte sbagliate, ho pianto di gioia e sono stata triste ma questo fa parte della vita. Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata per rispetto mio e delle persone alle quali negli anni mi sono avvicinata per amicizia o per lavoro. Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi. L’amore è qualcosa di grande e impalpabile, fatto di rispetto delle persone, dei tempi di ognuno e di passi nella stessa direzione. Io l’amore lo sto ancora cercando e non smetterò perché: “voglio un grande amore, voglio sentire le farfalle nello stomaco”. Quando sarà, sarò io a farvelo sapere. Grazie di essermi sempre vicini.

Insomma, la Gregoraci ha messo le cose in chiaro e, seppur in modo implicito ha chiesto rispetto per ciò che riguarda la sua vita privata, sperando che il clamore e soprattutto l’odio social possa prima o poi placarsi tra i vari fandom.