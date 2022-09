Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si frequentano? E’ questo l’interrogativo che continua a ruotare attorno alla showgirl e conduttrice, nonché ex concorrente del GF Vip, che da tempo viene affiancata al giovane e affascinante imprenditore. I due diretti interessati però, per il momento non si sarebbero ancora espressi.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini stanno insieme? Spunta la loro prima foto

Mentre il gossip sul conto di Elisabetta Gregoraci incalza, nei giorni scorsi a confermare ulteriormente le voci di una frequentazione in corso con Fratini era stato il settimanale Chi che in merito aveva svelato:

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, continuano a frequentarsi in gran segreto. Gli ultimi rumors li segnalano insieme in Sicilia, in un resort di lusso.

Proprio una delle ex dell’imprenditore, Roberta Morise, incalzata da un utente sui social aveva in qualche modo confermato tutto con un “Sono felice per entrambi”. Oggi però arriva una ulteriore conferma.

Il settimanale Diva e Donna ha infatti pubblicato la foto che confermerebbe la vicinanza tra la bellissima conduttrice ed il giovane imprenditore.

Le foto in questione mostrerebbero una certa complicità di fondo tra Elisabetta e Giulio i quali avrebbero trascorso qualche giorno insieme al mare. Ecco cosa si legge sul settimanale:

Elisabetta e Fratini sono insieme al Twiga, il celebre locale di cui Briatore è socio assieme a Daniela Santanchè. Poco dopo si sarebbero trasferiti a Noto, in Sicilia, in un resort di lusso dove avrebbero vissuto una sorta di luna di miele.

Secondo la rivista inoltre i due “si frequentano appena possono” e “passano giorni di passione” tra mare e relax. Che ci sia ufficialmente del tenero?