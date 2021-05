Una fanpage di Elisabetta Gregoraci ha lanciato una presunta frecciatina nei confronti di Giulia Salemi dopo la sua lodevole iniziativa nei confronti di Luana D’Orazio, la mamma morta sul lavoro ad appena 22 anni.

Elisabetta Gregoraci lancia una frecciatina a Giulia Salemi? La fake news diventa virale

Un profilo Instagram dedicato ad Elisabetta Gregoraci, quindi, ha pensato bene di postare tramite le sue storie Instagram una ipotetica frecciatina a Giulia Salemi, scrivendo: “Il bene si fa in silenzio, tutto il resto è palcoscenico”, creando un misunderstanding che ha fatto il giro della rete.

Anche Deianira Marzano si è convinta che quello fosse il vero profilo di Elisabetta Gregoraci ed ha contribuito a far girare la fake news “alimentandola” e creando un evidente circolo vizioso online fatto di insulti e cattiveria gratuita.

Sul web, fortunatamente, hanno fatto notare l’errore ma l’esperta di gossip non ha fatto alcun passo indietro.

Equivoci di questo tipo alimentano solo l’odio social quindi io eviterei con forza di commentarli.

Elisabetta Gregoraci così come Giulia Salemi non hanno alcuna colpa o responsabilità e, se rimangono in silenzio, fanno pure bene in questo caso.

I social stanno diventando veramente dei luoghi tossici e pieni di livore e guerre tra fan che noi tocchiamo con mano quotidianamente.

Abbiamo testato sulla nostra pelle, proprio di recente, delle ipotetiche “Tweet star” travestite da agnellini canzonare gli altri (noi) mentre passavano le loro giornate lamentandosi dell’odio social.

Questo è triste, molto. Ma, nel contempo, è la perfetta rappresentazione della loro attuale condizione dell’anima quindi un po’ mi spiace per loro.