Dagospia in queste ore aveva diffuso una indiscrezione con protagonista Elisabetta Gregoraci che riguardava la sua ex agenzia (LaPresse) e una ipotetica accusa di fatture non ancora saldate. Prontissima la smentita dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci, spunta l’ex agenzia: smentita e provvedimenti

Dopo più di tre anni di collaborazione, Elisabetta Gregoraci non ha pagato nessuna fattura al gruppo “Lapresse” – e dopo un’offerta a stralcio giudicata ridicola, l’agenzia porta in tribunale la sua ex assistita.

Questa la notizia diffusa da Dagospia che ha ricevuto la fulminea replica di Elisabetta Gregoraci:

Caro D’Agostino, quanto da te pubblicato sui miei rapporti con la Presse contiene notizie non vere e gravemente lesive della mia immagine. In primo luogo il mio rapporto professionale con LaPresse si è esaurito formalmente fin dal settembre 2019. Successivamente vi è stata esclusivamente una ulteriore collaborazione relativa alla mia partecipazione al GF Vip. Ciò nonostante La Presse pretende ora arbitrariamente il pagamento di somme che non le sono dovute. I miei legali sono da tempo in contatto con i legali de La Presse al fine di individuare una soluzione condivisa che ponga fine ad ogni reciproca contestazione e ti segnalo che questa era stata recentemente concordata tra i legali e si aspettava soltanto la firma delle parti. Ora La Presse, nonostante avesse condiviso l’accordo, pretende di cambiare il contenuto dell’accordo ed anche di sfruttare il tuo sito in maniera strumentale per screditarmi ed utilizzarlo quale indebito strumento di pressione. Nessun tribunale quindi. Anche l’asserzione secondo cui sarebbe stata fatta una offerta ridicola non corrisponde al vero, cosi come falsa è la notizia che La Presse abbia dato inizio ad una causa nei miei confronti visto che le cose erano state definite con reciproca soddisfazione. Ti informo infine che qualche settimana fa il dr Durante ha voluto incontrarmi per chiedermi di tornare con la sua agenzia, richiesta che ho cortesemente ma fermamente rifiutato. Dunque, come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato ma ci si azzecca quasi sempre… E’ chiaro che a fronte di affermazioni gravemente denigratorie nei miei confronti mi riservo di valutare qualsiasi misura e rimedio a tutela della mia immagine e del mio nome.

