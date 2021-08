Elisabetta Gregoraci e Briatore ci riprovano? La verità sul loro rapporto

Elisabetta Gregoraci dopo Battiti Live tornerà in TV con Scherzi a Parte mentre da ottobre sarà protagonista di una vera sorpresa televisiva come rivela il buon Valerio Palmieri sulle pagine di Chi Magazine dove ci racconta pure la verità sul rapporto con l’ex marito Flavio Briatore.

Si è parlato di un suo riavvicinamento con Flavio Briatore. Galeotta fu una foto scattata a Capri, all’evento benefico organizzato da Luisaviaroma con Unicef, in cui la showgirl e l’imprenditore si sono presentati mano nella mano.

In realtà Elisabetta stava camminando sui tacchi per le strade in discesa dell’isola e Briatore l’ha elegantemente aiutata a non cadere. Poi l’imprenditore ha pubblicato su Instagram una loro foto a pranzo e tanto è bastato per accendere i siti di gossip.

La verità è questa: fra i due i rapporti sono buoni, distesi, per merito e volontà di entrambi.

Con lei, in vacanza, ci sono anche il figlio, Nathan Falco, e Briatore. E, visto che l’imprenditore si sta facendo costruire una nuova villa che sarà pronta il prossimo anno, hanno alloggiato tutti, ciascuno con i propri spazi, all’hotel Romazzino.

I rapporti fra i due ex coniugi, dicevamo, sono buoni, dopo la separazione avvenuta a fine 2017. Non sono mancati momenti di tensione per la scelta di Elisabetta di partecipare al Gf Vip, ma la conduttrice ha difeso la propria libertà.