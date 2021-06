Elisabetta Gregoraci al posto di Barbara d’Urso? Il retroscena bomba

Secondo Diva e Donna Elisabetta Gregoraci potrebbe prendere il posto di Barbara d’Urso. Il futuro televisivo di Lady Cologno è ancora un vero enigma in quel di Mediaset. Ecco le ultime indiscrezioni.

Elisabetta Gregoraci al posto di Barbara d’Urso?

Dopo Elisa Isoardi un’altra showgirl si sarebbe fatta avanti per riuscire a insinuarsi negli spazi che dovrebbero essere lasciati liberi da Barbara d’Urso: si tratta di Elisabetta Gregoraci. È già pronto un programma creato su misura per lei?

Questa la croccante indiscrezione televisiva che emerge, come un fulmine a ciel sereno, tra le pagine del settimanale.

C’è da dire che il “futuro” di Elisa Isoardi in Mediaset pare incerto proprio come riferisce Italia Oggi:

ItaliaOggi rivela che Elisa Isoardi è alla ricerca di un’occupazione. Il programma che avrebbe dovuto condurre a Mediaset è saltato per motivi di budget e la Rai per il momento non è interessata a riaccoglierla.

ItaliaOggi rivela che Elisa Isoardi è alla ricerca di un’occupazione. Il programma che avrebbe dovuto condurre a Mediaset è saltato per motivi di budget e la Rai per il momento non è interessata a riaccoglierla. — Cinguetterai (@Cinguetterai) June 16, 2021



Questo potrebbe significare solo una cosa: Elisabetta Gregoraci potrebbe avere la strada spianata senza “rivali” al suo fianco.

Ed intanto, sempre secondo Italia Oggi, pare che la Domenica Live di Barbara d’Urso potrebbe tornare nuovamente nelle sue mani nello slot delle 17.10 fino alle 18.45 circa.

Si vocifera invece, di una prima parte da affidare a Lorella Cuccarini e Stefano De Martino ma, al momento, tutto è in divenire.

Inoltre ricordiamo che anche lo slot di Live Non è la d’Urso è stato cancellato e il futuro di Avanti un altro pure di sera non è tanto sicuro come si immaginava dalle prime battute: Elisabetta Gregoraci è pronta per la prima serata della domenica?