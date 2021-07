Antonella Fiordelisi, dopo i primi retroscena di qualche settimana fa, ritorna sulla presunta lite nel dietro le quinte di un programma Mediaset svelando per quale motivo – secondo lei – Elisabetta Gregoraci si sarebbe arrabbiata con lei.

Come faccio a conciliare scherma e spettacolo? Sono due mondi completamente diversi tra loro, quello dello spettacolo ti mette a contatto spesso con persone invidiose, che ti guardano strano. – ha svelato Antonella Fiordelisi intervistata per Il Corriere del Mezzogiorno- A me è successo di recente un brutto episodio, mentre registravo un programma tv sono stata offesa senza motivo.