Elisabetta Gregoraci ha avuto modo di replicare nuovamente alle parole di Amadeus e Nicola Savino. Dopo la bufera mediatica generata per la frase involontariamente sessista del conduttore su Francesca Sofia Novello, si è aperto un nuovo capitolo, collegato all’Altro Festival, lo speciale “dopo Sanremo” che verrà trasmesso solamente in streaming sulla piattaforma di RaiPlay.

Dopo le accuse pubbliche di Elisabetta Gregoraci sono arrivate le repliche di Amadeus e Savino e, a distanza di ore, la ex moglie di Flavio Briatore ha nuovamente detto la sua. “Mi lascia basita il fatto che Amadeus, direttore artistico del festival di Sanremo, fosse totalmente all’oscuro della mia trattativa con la Rai quale co-conduttrice”.

La Gregoraci ha chiarito il suo punto di vista all’agenzia LaPresse, evidenziando che i media parlavano della sua partecipazione già da qualche tempo. E, riguardo ad Amadeus ed “i no vanno accettati”, ha ribattuto:

Vorrei far presente allo stesso, che i no vanno accettati, ci mancherebbe, ma solo qualora adeguatamente motivati e supportati da valide argomentazioni. Il mio manager, Durante, aveva ricevuto dai vertici Rai la conferma della mia partecipazione al Festival e l’ultimo giorno sono stata liquidata, senza un se e senza un ma.

L’Altro Festival: un “no” politico

Secondo Elisabetta Gregoraci, la questione politica sarebbe alla base del “no” di Nicola Savino (che respinge questa accusa con forza):

Se lui si sente avvilito per cosa ha dovuto leggere, figuratevi come mi sia sentita io ad apprendere via cavo, certe illazioni. Io, ribadisco, ho sempre fatto il mio lavoro e la politica non mi interessa.