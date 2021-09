Nelle passate settimane è rispuntata una frase che George Clooney disse su Elisabetta Canalis svelando un curioso retroscena sulla loro relazione. La Canalis, che proprio ieri ha esordito con Vite da copertina segnando il suo ritorno in tv a distanza di tempo ha voluto replicare alle parole dell’ex tirate in ballo durante questa estate.

Una relazione a dir poco giocosa, quella tra Elisabetta Canalis e George Clooney, almeno secondo le parole dell’attore rese in una intervista del 2013 – ma erroneamente attribuite da molti media a poche settimane fa – in cui l’attore hollywoodiano evidenziò un aspetto importante della loro storia d’amore.

I due hanno avuto una relazione dal 2009 al 2011 e qualche anno dopo Clooney ha svelato un bel ricordo come evidenziato da questa frase ripescata dagli archivi, come rammentava lo scorso luglio il Corriere dello Sport:

Elisabetta Canalis non la conoscete, non sapete cosa mi faceva: lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita.