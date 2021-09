Giorgia Meloni ha condiviso su Twitter un pensiero di Elisabetta Canalis in merito al politicamente corretto in televisione, scatenando il popolo social con numerosi commenti e punti di vista.

Perché Elisabetta Canalis è in tendenza su Twitter?

Ma cosa ha detto la conduttrice di “Vita da copertina”? Ecco il pensiero della Canalis che ha fatto storcere il naso alla maggior parte degli utenti attivi sui social:

Il politically correct è partito per difendere le minoranze ma è diventato una caccia alle streghe. E chi non lo rispetta, rischia di perdere il lavoro. Perciò in TV si cerca di non avere problemi. Una situazione paradossale.

Voi cosa ne pensate?

Anche in Tv, chi non si piega alle logiche del politicamente corretto rischia di essere emarginato. Ben detto Elisabetta. pic.twitter.com/QuWnOzjmAY — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 10, 2021

Vedo che, tra gli applausi di una certa area politica, la Canalis si scaglia contro il politicamente corretto in tv.

L’unica cosa che non mi è chiara è in quale parte del suo curriculum ha inserito queste dichiarazioni. — Elliot Spencer #IlCultoVive 🐙🐙🐙 (@Helliot_Spencer) September 11, 2021

Elisabetta #Canalis, divenuta famosa grazie alla televisione berlusconiana, eterosessuale, bianca e italiana, si permette di attaccare il politically correct e di diventare momentaneamente un idolo dei sovranisti. Dal Paese dei rivoluzionari Pio e Amedeo è tutto. — Francesco Campagna (@ProfCampagna) September 11, 2021

A prescindere dalle simpatie di ciascuno, la #Canalis ha detto una sacrosanta verità – che peraltro vale anche per chiunque lavori sul web. Chi la contesta o non capisce quel che legge, o finge di non capire per convenienza. E per una volta, non c’è altro da dire. — Falconero (@Falconero1987) September 10, 2021