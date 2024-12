Elisabetta Canalis, ospite della puntata di stasera di Belve, il programma di Francesca Fagnani, si racconta senza filtri. Tra ricordi di relazioni tormentate, storie passate con uomini iconici e il rapporto complicato con Maddalena Corvaglia, l’ex velina svela dettagli sconvolgenti della sua vita.

Nella lunga intervista, Elisabetta parla apertamente del legame turbolento con il calciatore Bobo Vieri. La relazione, segnata da infedeltà e momenti di alta tensione, è stata per lei un’esperienza dolorosa:

Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta, in un bar, abbiamo cercato di picchiarci. Era una relazione tormentata, non c’era fedeltà. Mi ha segnata molto. Si creano dinamiche tossiche che ti traumatizzano.

Anche il capitolo George Clooney non è passato inosservato. Elisabetta ha definito l’attore americano come un uomo capace di insegnarle cosa significa amare davvero. Tuttavia, ha precisato che la loro storia si è conclusa senza rimpianti:

Ho avuto amori più grandi di George. È finita perché me ne sono andata, e lui non mi ha fermato.

Tra le confessioni, spicca il tema dell’amicizia con Maddalena Corvaglia, sua storica compagna di palco a Striscia la Notizia. Elisabetta ha raccontato di un distacco sofferto ma necessario:

Io non facevo bene a lei, lei non faceva bene a me. Ci parliamo. Le voglio un bene dell’anima, ma la vita ci ha allontanato. Questo non vuole dire che non ci rincontreremo.