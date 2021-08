Elisa Isoardi dopo l’Isola dei Famosi non torna in TV e ne parla tra le pagine del settimanale Oggi, svelando il suo stato d’animo e come sta dopo la sua partecipazione al reality show.

Elisa Isoardi svela come ha reagito senza programmi TV

È la prima estate in cui ho una priorità che mai lo è stata come oggi: la famiglia, le cose reali, vere. È un’estate diversa dalle altre, più profonda… Questo periodo di pausa è un periodo di semina. Arriverà, sia il momento che il progetto giusto… Servono questi momenti di riflessione. Mi sto godendo tante cose che prima, in questo mondo che è veloce, violento, facevo fatica ad apprezzare.

Costretta al ritiro durante l’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi parla della ritrovata linea dopo aver patito la fame:

Devo dire che l’Isola mi ha dato una grande mano perché ho perso dieci chili. Poi ne ho recuperati cinque e ora sono in forma. Non è stato facile il ritorno perché dopo tante privazioni, lo stomaco non è più abituato ad accogliere il cibo. Mi sono fatta seguire da una dottoressa.

E per quanto riguarda l’amore, svela:

Sono impegnativa, indipendente e non mi accontento. Sono caratteristiche che possono fare paura. Chi incrocia il mio percorso non deve giudicarmi. E chi non apprezza la mia indipendenza non ha lunga vita.

Bella, intelligente, indipendente e senza pregiudizi… uomini, siete proprio pazzi a non corteggiarla dalla mattina alla sera, lasciatevelo dire.