Una Elisa Isoardi inedita nonché un vero e proprio fiume in piena quella che abbiamo visto ieri, ospite di Venus Club, il talk show completamente al femminile condotto nella seconda serata di Italia 1 da Lorella Boccia. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha parlato di Matteo Salvini ed ha fatto chiarezza anche sulla natura del rapporto con Raimondo Todaro.

Elisa Isoardi, dal falso flirt con Todaro alla storia con Salvini

Elisa Isoardi senza freni, ieri a Venus Club, stuzzicata dalla giovane padrona di casa Lorella Boccia e dalle due protagoniste fisse della trasmissione, Iva Zanicchi e Mara Maionchi, con le loro battute prezzemoline.

L’ex naufraga è tornata a parlare di Raimondo Todaro smentendo categoricamente il gossip sul loro conto. Nessun flirt, dunque, con il maestro di Ballando con le Stelle:

C’era stima, ma non c’è stato neppure un bacino di scena, come è successo alle altre coppie in gara, non è successo niente.

Nessuna reticenza nel parlare del suo rapporto con Matteo Salvini:

L’interesse mediatico faceva parte del gioco, io facevo la conduttrice già da 10 anni quindi sapevo quali erano le regole. E’ stato bellissimo, 5 anni stupendi, proprio tutti e 5 no, altrimenti non sarebbe finita. Porto nel cuore una bellissima storia, un bellissimo ricordo. Noi funzioniamo un po’ così: io dico sempre che il cervello e il cuore sono meccanismi stupendi ma complessi perché alla fine di una relazione ti rimangono i bei ricordi come la condivisione dell’inizio. Io avevo davvero farfalle e batticuore, è stato un amore grande che poi è evoluto in consapevolezza, alla fine è andata come è andata.

E sulla foto after sex con Salvini ha Isoardi ha aggiunto:

Se mi sono pentita? Era una foto d’amore, una foto di chiusura d’amore, non ha fatto scalpore su Matteo, lui non si è preoccupato, mi conosce e sa che sono una che non parla, probabilmente ha fatto scalpore per altre persone. Ho visto di peggio, ma chiedo scusa ugualmente.

A proposito di Salvini si è scherzato insieme alla Boccia, complice anche un fotomontaggio della testa dell’ex ministro su un fisico palestrato. Elisa ha ironizzato: