Se Brando Giorgi è stato costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi a causa di un problema oculistico, costretto a tornare in Italia, anche Elisa Isoardi è andata incontro ad un problema all’occhio che l’ha portata a sottoporsi a degli accertamenti medici. Da qui la vistosa benda con la quale si è presentata nel corso della puntata di stasera dell’Isola dei Famosi.

Elisa Isoardi ha l’occhio bendato dopo incidente

La conduttrice Elisa Isoardi se l’è cavata con un occhio bendato ma ha ammesso di essersela vista brutta. La ex di Matteo Salvini era stata costretta ad abbandonare momentaneamente l’Isola dei Famosi per via di un problema fisico in seguito ad un incidente.

E’ stata la stessa Isoardi a spiegare in puntata cosa le è capitato:

Stavo cucinando e c’era vento. Un lapillo bollente mi è finito nell’occhio. Ha colpito la sclera, fortunatamente non la pupilla. Devo dire che ieri sera ho pensato al peggio perché non ci vedevo più. Stanotte è un po’ dura, ora mi sono rassicurata.

Nonostante la benda all’occhio però Elisa ha potuto da vera Amazzone proseguire la sua gara unendosi con Vera Gemma e Miryea Stabile al resto dei naufraghi.

Elisa nel corso della puntata ha deciso di tornare dal medico:

Con il sole non riesco a stare…