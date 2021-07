Elisa Isoardi fuori da Mediaset? Pier Silvio Berlusconi fa chiarezza

Con il suo approdo all’Isola dei Famosi, pareva che per Elisa Isoardi si fossero riaperte definitivamente le porte della TV, ed invece… Nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha fatto chiarezza.

Per Elisa Isoardi non ci sono progetti specifici. Se ci fosse un programma adatto la prenderemo in considerazione. Ad oggi non c’è nessuna volontà particolare di utilizzarla, nonostante sia un’ottima professionista. Ne abbiamo già tanti.