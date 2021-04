Quale sarà il futuro professionale di Elisa Isoardi dopo l’Isola dei Famosi? Le indiscrezioni non mancano ed a quanto pare potrebbero esserci presto delle interessanti novità anche in merito alla programmazione Mediaset.

Elisa Isoardi dopo l’Isola prende il posto di Federica Panicucci?

Secondo Alberto Dandolo nella sua rubrica per il settimanale Oggi, il futuro di Elisa Isoardi sarebbe sempre sulla rete ammiraglia Mediaset anche una volta terminata la sua esperienza in Honduras. In merito scrive:

Grandi manovre in quel del Biscione! Ai piani alti di Mediaset si sussurra infatti che Elisa Isoardi, attualmente in gara a L’Isola dei famosi, occuperà al suo rientro un ruolo di primo piano sulla rete ammiraglia. Potrebbe, come anticipato da Oggi, condurre uno spin -off di Mattino Cinque durante il weekend con l’obiettivo di prendere il posto della Panicucci nella prossima stagione televisiva. Federica avvisata mezza salvata!

Intervistata prima della sua partenza all’Isola dalla trasmissione Verissimo, alla domanda se vedrebbe il suo futuro in Rai o altrove, la Isoardi aveva commentato:

Ricomincio da me, da chi mi sa più apprezzare. Sono pronta ad accogliere anche in questo senso. Sono stati diciotto anni bellissimi e dico grazie. Adesso sono pronta a tante cose.