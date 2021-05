La partecipazione all’Isola dei Famosi per Elisa Isoardi ha significato anche un cambiamento fisico dal momento che, come accade per tutti i naufraghi, anche lei ha perso parecchio peso. Nel dettaglio la conduttrice ha spiegato di aver perso ben 10 chili.

Elisa Isoardi a Verissimo dopo l’Isola dei Famosi

A causa di un incidente all’occhio, l’esperienza di Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi si è interrotta in maniera molto brusca. Nel corso della recente intervista a Verissimo, la ex di Salvini ha svelato di indossare oggi una taglia 42:

Non portavo più la 42 da quando avevo 14 anni!

Alla trasmissione di Silvia Toffanin ha anche spiegato cosa si aspetta dal futuro sul piano lavorativo ed ha ammesso di essere single:

Grazie per quest’esperienza. Oggi mi piacerebbe la televisione che a me piace guardare. Una tv gentile, diretta, vera. La gente a casa non la imbrogli. Un fidanzato? Ma sì facciamo anche questo salto! Ma con calma, di solito si ha paura a dirlo ma io adesso basto a me stessa.

A proposito della sua avventura all’Isola, la Isoardi ha ammesso nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin di non aver avuto in passato un buon rapporto con la madre, fortunatamente risanato: