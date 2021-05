Elisa Isoardi sbarca in Mediaset, ormai è certo. Anche se non è ancora arrivata l’ufficialità da parte della conduttrice, appare chiaro il suo futuro televisivo così come anticipa il settimanale Oggi che ci parla di grandi novità.

Elisa Isoardi: ecco i progetti TV che le ha riservato Mediaset

La ex concorrente de L’Isola dei Famosi dopo avere abbandonato l’Honduras per un problema all’occhio, sta per tornare pienamente alla sua attività di conduttrice dopo aver salutato con rammarico La Prova del Cuoco su Rai1.

La Isoardi, secondo quanto si legge sulla rivista, ha più possibilità all’orizzonte. Si parla di un programma estivo su Canale 5 ma si vocifera anche di un format sulla salute in onda su Rete 4 fino alla consacrazione sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Così come riporta CheTVFa, si legge:

Giorni decisivi per Elisa Isoardi ed il suo futuro professionale: per lei si parla di un esperimento estivo nel pomeriggio di Canale 5. In autunno potrebbe condurre un programma di salute e benessere su Rete 4 oppure esordire “alla grande” su Canale 5.

Domani, infatti, andrà in onda l’ultimo appuntamento stagionale con Pomeriggio 5: Elisa Isoardi si prenderà la stagione bollente per sostituire Barbara d’Urso durante i mesi più caldi? Io non vedo l’ora!

Brava, giovane e di una bellezza disarmante… vai Elisa, conquista Mediaset!