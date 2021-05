Elisa Isoardi potrebbe prendere il posto di Barbara d’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5? L’indiscrezione vorrebbe la ex naufraga de L’Isola dei Famosi alle prese con la versione estiva del programma.

Elisa Isoardi al posto di Barbara d’Urso?

Secondo ciò che riporta Nuovo TV, la conduttrice napoletana potrebbe essere sostituita da Elisa Isoardi nel corso della nuova stagione estiva del palinsesto Mediaset.

Non è certo una novità la volontà da parte dell’azienda di inserire ufficialmente l’ex naufraga nel palinsesto della rete ammiraglia.

E, tra una indiscrezione che la vorrebbe verso la conduzione alla domenica pomeriggio e una possibile conduzione nel week end, pare che la sua collocazione ufficiale stia per arrivare.

Che ci fosse vento di cambiamento in Mediaset era ormai chiaro da tempo, così come che ci fosse l’intenzione di dare meno spazio a Barbara d’Urso, anche per “colpa” degli ascolti flop degli ultimi tempi (Ed infatti Non è la d’Urso è stato cancellato).

Pare che la versione estiva di Pomeriggio 5 condotta da Elisa Isoardi potrebbe partire dal prossimo mese di giugno.

Io approvo appieno e spero che questa indiscrezione possa rivelarsi veritiera, finalmente una ventata di aria fresca.