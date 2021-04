Alla fine anche Elisa Isoardi è stata chiamata ad abbandonare l’Isola dei Famosi nella puntata di ieri – la prima registrata – già caratterizzata dall’uscita dal reality di Brando Giorgi. I motivi per entrambi i naufraghi sarebbero simili, ovvero legati a problemi oculistici.

Se Elisa Isoardi in un primo momento aveva raccontato di aver deciso di restare all’Isola dopo essere stata tranquillizzata, qualcosa è successivamente cambiato. Nel corso della puntata infatti, la naufraga ha chiesto di poter essere sottoposta ad una visita medica per via del fastidio provocato dal sole.

Al suo ritorno però la decisione inaspettata, quella cioè di abbandonare l’Isola dei Famosi:

È tutto sotto controllo per adesso, purtroppo però devo tornare in Italia per accertamenti. Mi hanno appena detto questo e la cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente ad un mese e non me l’aspettavo. L’Isola mi ha dato tantissimo, la libertà di potermi mostrare per quello che sono. Quando ho ricevuto la notizia dell’Isola io non ci ho pensato due volte, avevo bisogno di andare via. È stata l’esperienza più importante e più intensa della mia vita e mi dispiace veramente tanto.