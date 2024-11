Eliminato X Factor 2024 terzo Live Show, colpo di scena: si va al tilt, ecco chi è uscito

La terza puntata di X Factor 2024 ha riservato un momento di grande tensione e commozione con l’eliminazione di EL MA, giovanissima concorrente della squadra di Jake La Furia. La decisione è arrivata dopo un ballottaggio serrato contro Danielle, concorrente del team di Manuel Agnelli, deciso attraverso il televoto del pubblico dopo il Tilt voluto da Achille Lauro.

X Factor 2024, eliminato: ballottaggio tra Danielle ed EL MA

La sfida finale ha visto Danielle esibirsi con un’intensa interpretazione di Lugano Addio di Ivan Graziani, mentre EL MA ha scelto la toccante Talking to the Moon di Bruno Mars. I giudici si sono divisi:

Jake La Furia : “Elimino Danielle” .

Manuel Agnelli : “Elimino EL MA” .

Paola e Achille Lauro : dopo lunghe riflessioni, Paola ha deciso per EL MA, mentre Achille ha mandato in Tilt per lasciare al pubblico la scelta finale.

Con il televoto a decretare il verdetto, EL MA è stata eliminata. Prima di abbandonare il palco, Elmira Marinova, 17 anni, si è rivolta al pubblico con emozione: “Grazie a tutti, per me è un onore essere stata qui. Spero di diventare una popstar!”

Chi è EL MA: la giovane promessa del pop internazionale

Nata a Sofia nel 2007, Elmira Marinova ha iniziato il suo percorso musicale a soli 9 anni. Trasferitasi in Italia, ha lavorato con autori di fama internazionale, tra cui un collaboratore di Kanye West, e ha pubblicato inediti come Going Down. La sua eliminazione rappresenta una battuta d’arresto, ma non la fine di un sogno.