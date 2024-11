Eliminato X Factor 2024 secondo Live Show, Paola Iezzi in difficoltà: ecco chi è uscito

La competizione entra nel vivo a X Factor 2024 e, dopo l’eliminazione dei Dimensione Brama la scorsa settimana, un nuovo talento è stato costretto a lasciare il programma. Nella seconda puntata live, andata in onda ieri sera su Sky Uno, il palco è stato teatro di esibizioni ad alto impatto e di scelte difficili per i giudici, Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi, che ha subito un’altra perdita nel suo team. Ecco i dettagli della serata e chi è stato il secondo eliminato.

Eliminato X Factor 2024, secondo live show

La puntata si è aperta con la prima manche, in cui i concorrenti dei vari team si sono affrontati in una sfida serrata. Per il team di Jake La Furia, Francamente ha proposto una versione di “Mi fa impazzire” di Sfera Ebbasta e Blanco, mentre El Ma ha cantato “Try” di Pink.

Manuel Agnelli ha schierato i Puncake con “Gone Daddy Gone” dei Violent Femmes, e Achille Lauro ha risposto con i Patagarri, che hanno portato sul palco “sw1n6o” di Thasup feat. Salmo. Paola Iezzi, invece, ha puntato su Lowrah con una cover di “Man Down” di Rihanna.

Al termine delle esibizioni, è stata El Ma a risultare la meno votata dal pubblico, finendo quindi al ballottaggio.

Nella seconda manche si sono esibiti i restanti concorrenti: i Les Votives del team Achille Lauro hanno cantato “Sign of the Times” di Harry Styles, seguiti da Danielle e Mimì del team Manuel Agnelli con “Lugano Addio” di Ivan Graziani e “Something on Your Mind” di Karen Dalton, rispettivamente.

Anche Paola Iezzi ha visto il suo concorrente, Pablo Murphy, scendere in campo con “Mr. Brightside” dei The Killers. I The Foolz di Jake La Furia hanno invece proposto una versione di “I Was Made for Lovin’ You” dei Kiss.

La seconda manche si è conclusa con Pablo Murphy tra i meno votati, decretandone il passaggio al ballottaggio contro El Ma.

La decisione dei giudici: eliminato Pablo Murphy

In un acceso confronto, El Ma ha presentato una cover di “Vampire” di Olivia Rodrigo, mentre Pablo ha proposto “Another Day in Paradise” di Phil Collins.

La tensione è salita quando Paola Iezzi ha scelto di salvare Pablo, mentre Jake La Furia ha optato per El Ma, lasciando la decisione finale a Manuel Agnelli e Achille Lauro. Entrambi i giudici hanno infine optato per eliminare Pablo, decretando così la sua uscita dal programma.

Con questa seconda eliminazione, Paola Iezzi vede ulteriormente ridotto il suo team e dovrà ora puntare tutto su Lowrah per continuare la competizione.