Eliminato X Factor 2024: primo Live Show con colpo di scena, ecco cosa è successo

La prima serata dei Live Show di X Factor 2024 non ha deluso le aspettative in termini di sorprese e drammaticità. Dopo due manche di esibizioni intense, a uscire di scena sono stati i Dimensione Brama, rock band romana nata nel 2020, eliminati al ballottaggio contro Pablo Murphy, anche lui parte della squadra di Paola Iezzi. La decisione finale, che ha visto i giudici dividersi, ha lasciato il pubblico sotto shock e aperto un dibattito sul percorso della competizione.

Eliminato X Factor 2024, ballottaggio tra i Dimensione Brama e Pablo Murphy

La serata è giunta al suo culmine con il ballottaggio tra i Dimensione Brama e Pablo Murphy, entrambi ultimi nella classifica dei voti. La band ha scelto di esibirsi con una reinterpretazione del classico pop “Can’t Get You Out of My Head” di Kylie Minogue, mentre Murphy ha puntato su una versione emozionante di “SOS” degli Abba.

La scelta si è rivelata fatale per i Dimensione Brama, con Paola Iezzi che ha dovuto prendere una decisione sofferta: “Elimino i Brama, è una scelta crudele, ma sento che con Pablo possiamo costruire un percorso più lineare”.

Achille Lauro ha sostenuto la band eliminata, mentre Manuel Agnelli e Jake La Furia hanno preferito dare fiducia alla visione della loro collega, decretando così l’uscita di scena dei Dimensione Brama.

Subito dopo il verdetto, Nicola Pecora, il frontman della band, ha salutato così dopo l’eliminazione:

Ringraziamo questa enorme macchina dello spettacolo e, soprattutto, Paola. Per noi è una ritirata onorevole. I Dimensione Brama sono frammenti di uno specchio rotto. Ci rivedrete presto, negli stadi o altrove.