Chi è stato eliminato a X Factor 2024? Ecco i 4 finalisti dell’edizione

La penultima puntata di X Factor 2024 si è conclusa con un doppio colpo di scena: l’uscita di scena dei Punkcake e di Francamente, due nomi che avevano conquistato pubblico e giuria. L’appuntamento decisivo per la finalissima di Piazza del Plebiscito a Napoli, il prossimo 5 dicembre, vedrà protagonisti i Patagarri, i Les Votives, Lorenzo Salvetti e Mimì.

X Factor 2024: Punkcake, i primi eliminati della serata

La semifinale si è aperta con una competizione serrata, culminata nell’eliminazione dei Punkcake, la band di Manuel Agnelli. Provenienti “dall’umido di una provincia grigia”, i Punkcake hanno detto addio al sogno della finale, ma promettono di continuare a portare la loro energia fuori dal palco di X Factor: “I Punkcake continueranno a fare i Punkcake fuori da XF”.

Il ballottaggio tra Francamente e Mimì

La seconda manche ha riservato un altro momento di alta tensione con lo scontro finale tra Francamente e Mimì. Entrambe le artiste hanno mostrato tutta la loro forza interpretativa, rispettivamente con Promises dei Cranberries e La sera dei miracoli di Lucio Dalla.

Francamente ha colpito per la sua intensità, ma anche per il messaggio sociale lanciato: “La presenza di una sola donna in finale è di per sé una sconfitta. Meno donne si avvicineranno alla musica e più perderemo la metà della produzione del genere umano”.

Le parole di Paola Iezzi, giudice e sostenitrice delle concorrenti, hanno amplificato il dibattito sulle difficoltà delle artiste donne nel mondo della musica: “Le donne in questa edizione hanno sofferto, e i commenti sui social sono stati feroci, soprattutto da parte delle donne. I tempi devono cambiare”.

Francamente eliminata al Tilt

Il destino di Francamente, artista torinese trasferita a Berlino, è stato deciso dal Tilt, con il pubblico che ha premiato Mimì, regalando a quest’ultima l’ultimo posto disponibile in finale. Visibilmente emozionata, Francamente ha salutato il palco con gratitudine: “Ringrazio la mia sorella Mimì e tutta la squadra di X Factor, in particolare il mio giudice Jake La Furia”.

Francamente, voce queer e attivista, è stata un esempio di originalità con il suo mix tra cantautorato ed elettronica, lasciando un segno indelebile nel cuore del pubblico.

I finalisti: chi vedremo a Napoli

A conquistare l’accesso alla finalissima di X Factor 2024, in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, sono:

Patagarri , che avevano ottenuto l’accesso diretto alla finale.

, che avevano ottenuto l’accesso diretto alla finale. Les Votives , duo dalle sonorità sperimentali.

, duo dalle sonorità sperimentali. Lorenzo Salvetti , cantautore dall’intensità emotiva unica.

, cantautore dall’intensità emotiva unica. Mimì, che ha superato il ballottaggio e si è guadagnata l’ultima chance.

L’appuntamento è per giovedì prossimo, 5 dicembre, alle ore 21:00, in uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.