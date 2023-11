Siamo giunti alla 17esima puntata del Grande Fratello: Alfonso Signorini è pronti a condurre una nuova puntata ricca di colpi di scena, emozioni e sorprese. Questo lunedì 6 novembre andrà in onda in prima serata il nuovo appuntamento all’insegna del reality che vedrà in studio, al fianco del conduttore, l’opinionista Cesara Buonamici, con Rebecca Staffelli pronta a dare voce ai commenti social.

Grande Fratello, le anticipazioni della 17a puntata del 6 novembre

Grande attesa in vista del televoto che vede ben cinque concorrenti a rischio eliminazione. Alex Schwazer, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Giselda Torresan e Angelica Baraldi: chi sarà il nuovo eliminato? Uno di loro sarà destinato a lasciare definitivamente la Casa del GF.

Prima dell’eliminazione, però, diversi concorrenti vivranno alcune emozioni: si parte dal confronto tra Giampiero Mughini e Angelica Baraldi, quest’ultima pesantemente offesa dal giornalista. Angelica sarà poi protagonista di una sorpresa felice.

A ricevere una nuova sorpresa sarà anche Beatrice Luzzi, la quale potrà incontrare una persona a lei cara: l’ex compagno e padre dei suoi figli. A rischiare l’eliminazione sarà anche Alex Schwazer: lo sportivo sarà al centro di una nuova sorpresa da parte del Grande Fratello.

Ed ancora, Mirko Brunetti, il quale riceverà una visita e, stando alle indiscrezioni, dovrebbe trattarsi proprio di Greta Rossetti, che oggi compie gli anni e che ha promesso di voler mettere un po’ di ordine in Casa.