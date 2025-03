Eliminato Serale Amici 24, spoiler prima puntata: ospiti, manche e ballottaggi

La tanto attesa prima puntata del Serale di Amici 24 è andrà in onda questo sabato 22 marzo 2025, regalando al pubblico una serata ricca di emozioni, colpi di scena e performance indimenticabili. La competizione tra i talenti in gara si è fatta subito serrata, con esibizioni che hanno messo in luce il loro impegno e la loro passione.​ Ecco quali sono gli spoiler della registrazione di ieri, resi noti da SuperguidaTv.

Eliminato Serale Amici 24, spoiler prima puntata 22 marzo

La serata è sarà impreziosita dalla presenza di ospiti illustri che hanno contribuito a rendere lo show ancora più speciale. In studio, l’attrice Sabrina Ferilli ha presentato il suo nuovo film, mentre il cantautore Gazzelle ha emozionato il pubblico esibendosi con i brani “Da capo a 12” e “Non sei tu”.

Inoltre, il comico Alessandro Siani ha intrattenuto gli spettatori con un monologo sull’importanza dei nomi, scherzando anche su quelli di alcuni ex allievi del programma, come LDA e Aka7even.​

La giuria stellare del Serale di Amici 24

La giuria di questa edizione del Serale si è rivelata all’altezza delle aspettative, composta da personalità di spicco del mondo dello spettacolo. Amadeus, noto conduttore televisivo, ha portato la sua esperienza e il suo carisma al tavolo dei giudici. Cristiano Malgioglio, celebre paroliere e personaggio televisivo, ha aggiunto un tocco di eccentricità e competenza musicale. Infine, Elena D’Amario, ex allieva di Amici e affermata ballerina, ha offerto il suo occhio critico e la sua esperienza nel mondo della danza.

La puntata è iniziata con la presentazione dei giudici da parte di Maria De Filippi, che ha sottolineato l’importanza del loro ruolo nel valutare le performance dei ragazzi.​

Prima manche: sfide e prime eliminazioni

La competizione è entrata nel vivo con la prima manche, che ha visto sfidarsi le squadre Zerbi-Cele e CuccaLo. La sfida è stata intensa e ha messo in luce il talento e la determinazione degli allievi. Ecco come si sono svolte le esibizioni:​

Jacopo Sol vs Francesco : Jacopo ha interpretato “Nove settimane e mezzo”, mentre Francesco ha ballato una coinvolgente Pizzica di San Vito. La vittoria è andata a Francesco , che ha conquistato i giudici con la sua energia e precisione.​

Alessia vs Luk3 : Alessia si è esibita in una samba travolgente, mentre Luk3 ha proposto una versione personale di “Bud Bunny”. La giuria ha premiato la performance di Alessia , sottolineando la sua tecnica impeccabile.​

Guanto di sfida Antonia vs Senza Cri : in questa prova, Antonia ha dimostrato una superiorità tecnica e interpretativa, aggiudicandosi la vittoria.​

La squadra CuccaLo, avendo perso la manche, ha dovuto affrontare l’eliminazione diretta. Al ballottaggio sono finiti Asia, Francesco e Luk3. Francesco è stato il primo a salvarsi, mentre Asia ha dovuto abbandonare il programma. Durante il ballottaggio, Luk3 ha cantato “Parigi in motorino” e “Meraviglioso amore mio”, mentre Asia ha ballato sulle note de “La Noia” di Angelina.​

Seconda manche: nuove sfide e ballottaggi

La seconda manche ha visto contrapporsi le squadre Zerbi-Cele e PettiLetti. Le esibizioni sono state di alto livello e hanno reso difficile il compito dei giudici:​

Guanto di sfida tra Chiara e Francesca sulle punte : Chiara ha mostrato una maggiore padronanza tecnica, aggiudicandosi la vittoria.​

Guanto di sfida: Jacopo vs Nicolò sull’interpretazione : Nicolò ha saputo coinvolgere maggiormente il pubblico e i giudici, vincendo la sfida.​

Chiamamifaro vs TrigNO : Chiamamifaro ha proposto una performance originale e convincente, ottenendo il consenso della giuria.​

La squadra PettiLetti, sconfitta in questa manche, ha mandato al ballottaggio Francesca, Raffaella e TrigNO. TrigNO è stato il primo a salvarsi, esibendosi con “Sedici Marzo”. Raffaella ha ballato “Mon Amour”, mentre Francesca si è esibita sulle note di “Balorda Nostalgia” di Olly, la canzone vincitrice di Sanremo 2025. Francesca è finita al ballottaggio finale della serata.​

Terza manche: l’ultima sfida della serata

L’ultima manche della serata ha visto un acceso confronto tra la squadra Zerbi-Cele e i Petti-Letti. Gli allievi si sono esibiti in sfide avvincenti, cercando di conquistare il favore della giuria.

Chiamamifaro vs Nicolò : entrambi hanno dato il massimo, ma la vittoria è andata a Nicolò, che ha saputo emozionare il pubblico con la sua interpretazione.

Nicolò e TrigNO vs Daniele : la performance combinata di Nicolò e TrigNO ha prevalso, lasciando Daniele e la sua squadra in difficoltà.

Con un netto 2-0, la squadra Zerbi-Cele è uscita sconfitta dalla manche e ha dovuto affrontare le conseguenze. Al ballottaggio sono finiti Daniele, Alessia e Vybes. Dopo un’intensa attesa, Alessia è stata la prima a salvarsi, mentre Vybes ha dovuto contendersi la permanenza nel talent nello scontro finale con Francesca.

Eliminati e ballottaggi: chi ha dovuto lasciare Amici?

La prima eliminata ufficiale della serata è stata Asia, che ha dovuto dire addio al talent. Tuttavia, Maria De Filippi le ha offerto la possibilità, compatibilmente con il direttore artistico, di esibirsi come professionista in alcune puntate future.

Per il ballottaggio finale, si sono affrontati Francesca e Vybes in un’ultima prova decisiva.

Vybes ha cantato “Sally” e presentato il suo inedito “Chiedere aiuto” .

Francesca ha dato il massimo in un’intensa performance di danza.

Chi sarà il secondo eliminato?