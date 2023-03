Nel corso della giornata di ieri, giovedì 16 marzo, si è registrata la prima puntata del serale di Amici 22 che ha evidenziato il primo nome eliminato (se non volete altri spoiler non proseguite con la lettura). In ballottaggio sono finiti altri due allievi e, anche in questo caso, sarebbe emerso il nome della seconda eliminazione.

Eliminato serale Amici 22, il secondo nome che avrebbe perso

Megan eliminata ma ha ricevuto una borsa di studio per NEW YORK della durata di 5 settimane. Ballottaggio finale tra Federica ed NDG. Pio e Amedeo ospite della prima puntata del serale di Amici 22.

Tutte le manche sono state vinte dalla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano:

Ramon, Gianmarco, Isobel per la categoria ballo

Aaron, Piccolo G per la sezione canto

Prova Tim, votata dalla platea in studio, vinta da Samu.

Lo spoiler sulla seconda eliminazione

Secondo Novella 2000, il secondo nome dell’eliminato tra Federica e NDG in ballottaggio, sarebbe proprio quest’ultimo: