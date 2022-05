Eliminato Serale Amici 21, settima puntata: ballerino fuori dalla Scuola

Ieri sera è andata in onda la settima puntata di Amici 21 che ha visto un nuovo eliminato a due puntate dalla fine del talent show targato Maria De Filippi. A finire al ballottaggio, come indicato dalle anticipazioni, sono stati proprio Albe e Nunzio ma ad avere la peggio alla fine è stato il ballerino siciliano.

Dopo la serie di sfide andate in scena nel settimo serale di Amici 21, andato in onda nella prima serata di ieri, sabato 30 aprile su Canale 5, è arrivato il fatidico momento, quello all’interno della Casetta.

Ad attendere il verdetto sul loro destino sono stati Albe e Nunzio, finiti al ballottaggio per l’eliminazione.

Mentre Albe si confrontava con Serena che temeva la sua eliminazione, Nunzio si è dato forza autodefinendosi “fortissimo”. Poi l’intervento di Maria De Filippi che ha tagliato corto arrivando subito al dunque: “Questa sera Nunzio non ce l’hai fatta”. Il ballerino l’avrebbe presa con filosofia:

Sono felice, non posso chiedere di più. Una la dovevo perdere. Voglio ringraziare Todaro che per me è stato come un padre, mi ha fatto vivere l’esperienza più bella della mia vita. Grazie anche a tutti voi ragazzi perché mi avete fatto sentire davvero a casa, come in famiglia. Maria, ti sei presa cura di me come solo mia mamma e nonna potevano fare.

Un pensiero anche alla Celentano, che oltre ad essere una grande donna ha avuto il merito di mettere in competizione Nunzio con me stesso. Oggi so che se ho superato la Celentano posso superare tutto nella vita.