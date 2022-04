Nuovo colpo di scena nella sesta puntata del Serale di Amici 21 in merito all’ultimo eliminato. Come sempre è stata Maria De Filippi ad annunciare chi tra i due concorrenti finiti al ballottaggio finale ha dovuto lasciare la Scuola definitivamente. Ma il nome non è lo stesso emerso dagli ultimi spoiler circolanti in rete.

Eliminato Serale Amici 21: LDA lascia la Scuola

Nel corso della sesta puntata di Amici 21 in onda nella prima serata di ieri di Canale 5, sono andate in scena le numerose sfide a ritmo di musica e ballo. A finire al ballottaggio finale sono stati il ballerino Nunzio ed il cantante LDA, quest’ultimo eliminato dal talent condotto da Maria De Filippi.

Proprio LDA, dopo aver cantato l’inedito Bandana, ha perso la sfida contro Luigi e Michele. Una sconfitta a suo dire “meritata” dal momento che negli ultimi giorni ha ammesso di sentirsi molto giù e di sentire la mancanza di casa:

Sono stato male, non credevo più in me, non ero più qui. Ho avuto un momento dove sono stato giù e quindi è abbastanza meritato. Mi manca la mia città, la pizza.

Sebbene subito dopo si sia poi ripreso, pronto a proseguire nel Serale, alla fine, una volta tornati in Casetta, Maria De Filippi ha comunicato l’eliminato della sesta puntata di Amici 21, avanzando proprio il nome di LDA e lasciando Nunzio incredulo.