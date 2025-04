Eliminato Serale Amici 2025: quarta puntata, ospiti e spoiler

Il Serale di Amici 2025 è in fermento con la quarta puntata alle porte, pronta a svelare l’eliminato, nuovi colpi di scena e emozioni. Se sei pronto a scoprire cosa succederà sabato 12 aprile su Canale 5, continua a leggere per tutte le anticipazioni rese note da SuperGuidaTV.

Spoiler Alert: chi è l’eliminato del Serale di Amici 2025?

La quarta registrazione ha visto alcuni dei talenti più promettenti confrontarsi sotto lo sguardo attento di Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus. Senza dare troppi spoiler, possiamo dire che la tensione è stata alle stelle con momenti di grande spettacolo e anche qualche piccola crisi sul palco.

Tra gli ospiti musicali ci saranno Sangiovanni e Franco 126, mentre i Panpers porteranno nuovamente il loro irresistibile umorismo. Le sfide sono state infuocate, con ballottaggi che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultima nota.

Ma non è finita qui! Dal backstage emergono storie di litigi tra i giudici, momenti commoventi di riscatto e anche qualche sorpresa inaspettata. Cristiano Malgioglio si è mostrato particolarmente critico, mettendo alla prova gli artisti con giudizi incisivi.

Cosa è successo nell’ultima registrazione

​​Il quarto appuntamento con il Serale di Amici 2025, registrato ieri e in onda sabato 12 aprile su Canale 5, si preannuncia ricco di colpi di scena e performance ad alta tensione. Ecco tutto quello che è successo durante le tre manche e chi rischia di dover abbandonare definitivamente il programma.

Prima manche: Cuccarini e Lo sfidano Zerbi e Celentano

Ad aprire le danze è stata la squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, contrapposta a quella formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Francesco vs Antonia: vince Antonia

Senza Cri vs Alessia: vince Senza Cri

Guanto di sfida Francesco vs Daniele: vittoria per Francesco

I tre ballerini finiti a rischio dopo questa prima serie di esibizioni sono stati Alessia, Chiara e Daniele. A essere dichiarato eliminato provvisorio è stato Daniele.

Seconda manche: ancora Cuccarini-Lo contro Zerbi-Celentano

La sfida si accende con nuove esibizioni e tensioni crescenti tra le due squadre rivali:

Senza Cri vs Antonia e Jacopo Sol: vincono Antonia e Jacopo

Francesco vs Antonia: questa volta ha la meglio Francesco

Senza Cri vs Alessia: vittoria per Alessia

Al termine di questa seconda fase, sono Senza Cri e Francesco a finire al ballottaggio. La cantante è risultata eliminata provvisoriamente.

Terza manche: entrano in scena Pettinelli e Lettieri

L’ultima manche ha visto scontrarsi la squadra Zerbi-Celentano contro quella guidata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

Guanto di sfida Chiara vs Francesca: vince Chiara

Chiamamifaro vs Nicolò: vince Nicolò

Duetto Nicolò & TrigNO vs Jacopo Sol: la spuntano Nicolò e TrigNO

A finire al ballottaggio sono stati Antonia, Chiamamifaro e Jacopo Sol. La prima a essere salvata è stata Antonia, mentre Chiamamifaro ha ricevuto il verdetto di eliminazione provvisoria.

Ballottaggio finale: chi rischia di lasciare Amici?

Al termine della registrazione, i tre concorrenti a rischio eliminazione definitiva sono risultati:

Daniele (ballerino)

Senza Cri (cantante)

Chiamamifaro (cantante)

Il primo a essere salvato è stato Daniele. Per conoscere il nome dell’eliminata ufficiale tra le due cantanti, come da tradizione, bisognerà attendere il verdetto in casetta… ma non escludiamo che nelle prossime ore trapeli qualche indiscrezione.