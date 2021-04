Stasera andrà in onda su Canale 5 la quinta puntata del serale di Amici 20 e, come è accaduto nei casi precedenti, essendo un appuntamento registrato, abbiamo già diramato le anticipazioni sulle sfide, gli ospiti e l’eliminato. Eccovi a seguire i dettagli di ciò che è accaduto.

Le mitiche talpe del Twitter de Le Emily – Quello che tutti vogliono sapere, ci hanno offerto in anteprima le anticipazioni dettagliate di ciò che accadrà stasera nel corso della quinta puntata del serale di Amici 20, compreso il nome del talento eliminato: Martina Miliddi.

Dopo numerose polemiche, la ballerina è stata eliminata finendo in ballottaggio con Tancredi e Deddy. Il primo è stato salvato immediatamente mentre il fidanzato di Rosa Di Grazia e Martina, si sono dovuti scontrare.

Ecco l’approfondimento del sito che ci ha riportato le anticipazioni:

Questo ballottaggio per l’eliminazione ha visto affrontarsi un cantante ed una ballerina.

Martina si è esibita nel suo stile: il latino- americano, senza tralasciare la nuova strada intrapresa grazie alla coach Lorella Cuccarini, il Musical. La ballerina, infatti, ha portato in scena anche dei momenti di spettacolo con tanto e ballo; riuscendo anche molto bene nel suo intento.

Il grande impegno di Martina è stato molto evidente nei pezzi portati in scena, ma ciò non è bastato a garantirle la salvezza. Questa puntata è stata molto importante per Deddy, che si è presentato in maniera ironica davanti ai giudici per affrontare questa sfida eliminatoria.

Il cantante era consapevole di aver dato il meglio di sé nelle esibizioni.

in particolar modo l’emozione era tangibile quando ha presentato una cover di Modugno, riuscendo a coinvolgere pubblico e giudici. Ciò gli ha garantito un alto livello di gradimento da parte della giuria, che ha deciso di salvarlo.