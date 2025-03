Eliminato Semifinale Grande Fratello: ultimi confronti prima della finale

Questa sera, lunedì 24 marzo 2025, andrà in onda la tanto attesa semifinale del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e dalla portavoce del pubblico Rebecca Staffelli. Dopo oltre sei mesi di convivenza nella casa più spiata d’Italia, gli equilibri tra gli inquilini sono più fragili che mai, e la tensione è palpabile.

Semifinale Eliminato Grande Fratello: le anticipazioni del 24 marzo

Al momento, tre concorrenti hanno già conquistato un posto in finale: Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma e Jessica Morlacchi. Rimangono in gara sei partecipanti, tra cui Helena Prestes, Chiara Cainelli e Luca “Giglio” Giglioli, attualmente in nomination. Il televoto di questa sera decreterà chi tra loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa, interrompendo il sogno a un passo dal traguardo.

Secondo gli ultimi sondaggi, Helena Prestes sembrerebbe la favorita per la salvezza, con oltre il 70% delle preferenze. La vera sfida si gioca tra Chiara Cainelli e Luca Giglioli, distanziati da pochi punti percentuali. Tuttavia, le sorprese sono all’ordine del giorno nel Grande Fratello, e nulla è ancora deciso.

Oltre alle dinamiche del gioco, la Casa è stata teatro di scontri e alleanze. La rottura dell’amicizia tra Shaila Gatta e Zeudi Di Palma ha scosso gli equilibri interni. Shaila sospetta che Zeudi le abbia dato consigli fuorvianti per aumentare le proprie chance di arrivare in finale. Alfonso Signorini cercherà di fare luce su queste tensioni durante la puntata di stasera.