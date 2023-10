La puntata numero 12 del Grande Fratello, andata in scena ieri 19 ottobre, ha contemplato un nuovo eliminato al termine di un televoto tutto al femminile ma anche nuovi nominati in occasione della prossima puntata di lunedì. Rosy, Samira, Grecia e Valentina hanno affrontato così il giudizio del pubblico da casa, che ha decretato l’eliminata della serata.

Eliminato e preferito Grande Fratello: le percentuali

A metà puntata del Grande Fratello, Signorini ha chiuso definitivamente il televoto in atto per l’eliminato: la prima a salvarsi è stata Grecia, seguita da Valentina, che ha ovviamente esultato per la sua salvezza. Tra Rosy e Samira, ad avere la peggio è stata proprio la Lui.

Ma scopriamo quali sono state le percentuali rispetto alla preferenza dei telespettatori: Valentina 34%, Grecia 33%, Rosy 18% e Samira 15%. La preferita del gruppo di nominate, dunque, è risultata essere proprio Valentina.

I nominati della 12a puntata

La dodicesima puntata del reality Grande Fratello non ha visto solo il nuovo eliminato ma anche nuove nomination in vista di un televoto che non sarà però eliminatorio. Ecco come si sono svolte le votazioni:

Rosy ha nominato Beatrice

Beatrice ha nominato Giselda

Giselda ha nominato Beatrice

Letizia ha nominato Beatrice

Alex ha nominato Beatrice

Valentina ha nominato Grecia

Grecia ha nominato Rosy

Vittorio ha nominato Beatrice

Fiordaliso ha nominato Vittorio

Gli immuni hanno così votato:

Ciro ha nominato Grecia

Massimiliano ha nominato Beatrice

Anita ha nominato Beatrice

Giuseppe ha nominato Valentina

Paolo ha nominato Beatrice

Angelica ha nominato Beatrice

I nominati della 12a puntata del Grande Fratello sono risultati essere Beatrice, Grecia, Giselda, Rosy, Valentina e Vittorio. Chi si salverà?