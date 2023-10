Un nuovo eliminato al Grande Fratello, nella decima puntata di ieri, giovedì 12 ottobre. L’ultimo appuntamento, come sappiamo, era eliminatorio e in quattro concorrenti erano finiti in nomination: Arnold, Beatrice, Heidi e Valentina. Uno di loro però, ha dovuto salutare il resto del gruppo e uscire dalla spiatissima Casa.

Eliminato e preferito Grande Fratello: le percentuali

La prima concorrente del Grande Fratello a salvarsi nell’ultimo televoto è stata Valentina. La seconda è stata invece Beatrice. Nella sfida finale tra Arnold e Heidi, ad avere la peggio ed essere eliminato è stato proprio il ragazzo.

Ecco quali sono le percentuali: la Luzzi vola con il 47% delle preferenze, risultando ancora una volta imbattibile. Heidi ha ottenuto il 20% dei voti a suo favore, mentre nella sfida finale Valentina se l’è cavata col 17% e Arnold con il 16%, decretando così la sua eliminazione.

Il pubblico ha deciso che il concorrente che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GrandeFratello è ARNOLD! pic.twitter.com/pXYKhbuBCU — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 12, 2023

I nominati della 10a puntata

La decima puntata del Grande Fratello, in onda nella prima serata di ieri 12 ottobre come sempre si è conclusa con le nuove nomination. Alla luce dell’ultima eliminazione ancora una volta al maschile, il GF ha deciso che solo le donne avrebbe potuto essere nominate.

Le preferite della Casa sono state: Anita Olivieri e Samira Lui, mentre Cesara Buonamici ha scelto Heidi Baci. Ecco come si sono svolte le nomination:

Heidi ha nominato Beatrice

Anita ha nominato Beatrice

Samira ha nominato Valentina

Grecia ha nominato Rosy

Letizia ha nominato Beatrice

Giselda ha nominato Beatrice

Angelica ha nominato Beatrice

Beatrice ha nominato Angelica

Rosy ha nominato Beatrice

Valentina ha nominato Beatrice

Fiordaliso ha nominato Grecia

Giuseppe ha nominato Rosy

Massimiliano ha nominato Beatrice

Alex ha nominato Grecia

Ciro ha nominato Beatrice

Paolo ha nominato Grecia

Vittorio ha nominato Fiordaliso

Al termine delle nomination, le concorrenti al televoto sono Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Grecia Colmenares. Alla chiusura del televoto la concorrente più votata sarà automaticamente immune dalle successive nomination.