Eliminato La Talpa: cosa è successo nella prima puntata del 5 novembre

Chi è l’eliminato della prima puntata de La Talpa? La nuova edizione del reality ha preso il via con un colpo di scena inaspettato: al termine della puntata di esordio, Ludovica Frasca è stata eliminata. In una serata piena di tensione, sfide e colpi di scena, il format ha visto i concorrenti sfidarsi in prove fisiche e mentali, culminando in una gara serrata per evitare la prima eliminazione.

Eliminato La Talpa, puntata del 5 novembre

La puntata è iniziata con l’eliminazione temporanea di Alessandro Egger, che però ha avuto una seconda chance di rientrare in gioco, sacrificando il budget di gruppo accumulato nella prima prova. Questa decisione ha lasciato il gruppo diviso tra chi riteneva giusto il sacrificio e chi, come Gilles Rocca, avrebbe preferito mantenere intatto il denaro guadagnato.

Per tentare di evitare il rischio eliminazione, i concorrenti hanno partecipato a un’asta in cui potevano puntare con il denaro guadagnato dal gruppo. Marco Melandri non ha esitato a usare tutti i 14.500 euro del montepremi per assicurarsi l’immunità, una mossa che ha suscitato reazioni contrastanti. “Nessuno avrebbe dovuto toccare il nostro gruzzolo comune”, ha commentato Rocca, palesando un conflitto tra strategia e interesse di squadra.

Dopo la prova di immunità, i concorrenti rimasti hanno dovuto affrontare un test a tempo composto da 15 domande per individuare l’identità della Talpa. Mentre alcuni hanno superato con successo la prova, Ludovica Frasca ha purtroppo ottenuto il punteggio più basso, decretando così la sua uscita dal gioco.