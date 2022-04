Eliminato Isola dei Famosi, quinta puntata: percentuali e nominati

Quinta puntata dell’Isola dei Famosi archiviata, non prima del nuovo eliminato dell’appuntamento andato in onda ieri sera su Canale 5. A lasciare per sempre l’Honduras e la possibilità di vincere l’Isola è stato Marco Melandri, ufficialmente fuori dai giochi dopo essere finito a Playa Sgamada.

Eliminato Isola dei Famosi 2022: chi è

La puntata di ieri dell’Isola dei Famosi è stata caratterizzata da diversi momenti emozionanti ma anche confronti, come quello tra Nicolas Vaporidis, che si è scusato con l’opinionista Vladimir Luxuria, e quello di Lory Del Santo che ha tentato un chiarimento con il gruppo.

Anche emozioni dopo il bacio tra Roger ed Estefania ed il racconto toccante delle figlie di Laura Maddaloni e Clemente Russo.

Ad aver lasciato Playa Accoppiada perdendo all’ultimo televoto è stata la coppia formata da Blind e Roberta Morise mentre Marco Melandri ha lasciato definitivamente l’Isola dei Famosi, venendo eliminato con il consueto televoto flash.

Melandri si è dovuto scontrare con Laura e Jovana ma ha avuto la peggio con appena il 16% delle preferenze. Jovana è stata votata dal 19% mentre la preferita è stata Laura con il 65%.

In merito alle nomination, al termine sono finite al televoto due coppie: Lory Del Santo e Marco Cucolo e Ilona Staller con Roger Balduino.