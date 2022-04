L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha visto il nuovo eliminato ma anche un ritiro inaspettato. Non è mancato il risultato del televoto e le nuovi nomination. L’appuntamento di ieri su Canale 5 condotto da Ilary Blasi è stato come sempre ricco di colpi di scena: ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi 2022: un abbandono ed eliminato

In apertura di puntata dell’Isola dei Famosi Jovana Djordjevic che si è ritirata per via di un problema medico. Questo l’annuncio di Alvin che ha fatto sapere che la naufraga ha abbandonato l’Honduras.

La puntata è proseguita tra prove e confronti, arrivando all’esito del televoto che vedeva a rischio Gustavo Rodriguez, Nicolas Vaporidis e Nick Luciani. Quest’ultimo è stato il primo a salvarsi, seguito da Nicolas: Gustavo è stato così chiamato a lasciare La Palapa con appena il 15% di preferenze (contro Nicolas al 60% e Nick al 25%). Il bacio di Giuda è andato a Guendalina Tavassi.

Eliminato dall’Isola dei Famosi: chi è stato? Il televoto flash su Playa Sgamada ha visto protagonisti Clemente Russo, Lory Del Santo e Floriana Secondi ma ad avere la peggio è stata proprio quest’ultima, uscita con il 23% (Lory con il 29% e Clemente con il 48%).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Spazio quindi alle nomination palesi: Roger ed Estefania hanno nominato Licia Nunez; Jeremias ha fatto il nome della coppia Roger-Estefania; Blind ha nominato Jeremias, così come Laura, Alessandro e Ilona, mentre Licia ha nominato Blind.

Per le nomination segrete, Carmen ha nominato Blind, Nicolas ha fatto il nome di Jeremias, Edoardo ha nominato Blind, Guendalina ancora Jeremias e Marco Senise ha fatto il nome di Blind.

Il leader Nick Luciani ha nominato Estefania e Roger in nomination con Jeremias Rodriguez.