Dopo aver archiviato le nomination e i sondaggi sull’eliminato del GF Vip, passiamo a quelli dell’Isola dei Famosi. Questa sera, venerdì 6 maggio, andrà in scena la quattordicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi e già ci si chiede chi sarà eliminato. Tre i concorrenti a rischio: vediamo cosa dicono in merito i principali sondaggi online.

Eliminato Isola dei Famosi 2022: chi sarà?

Clemente Russo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis sono i naufraghi che si trovano in nomination all’Isola dei Famosi 2022 e questa sera sono a rischio eliminazione. Chi avrà la peggio?

Non ci resta, come nostra tradizione, dare uno sguardo a quello che dicono i principali sondaggi online, i quali sembrano tutti propendere per il medesimo risultato.

Il televoto questa settimana è in positivo (i telespettatori devono votare rispondendo alla domanda: “Chi vuoi salvare?”) ed i sondaggi parlano decisamente chiaro.

Ad avere la peggio potrebbe essere Clemente: voi cosa ne pensate?

