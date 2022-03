Ad una settimana esatta dalla finale del Grande Fratello Vip, non un solo eliminato bensì due (ed un finalista) nel corso dell’ultima puntata di ieri 7 marzo. In un appuntamento ricco di colpi di scena, ad abbandonare la Casa sono stati due volti destinati ad arrivare in finale.

Primo eliminato Grande Fratello Vip

A finire in nomination nel precedente appuntamento erano stati Davide Silvestri, Jessica Selassié e Miriana Trevisan. A salvarsi subito dalla prima eliminazione è stato l’attore lasciando così la sfida finale tra le due donne: ad avere la peggio è stata Miriana.

In merito alle percentuali del primo eliminato del Grande Fratello Vip, Jessica è stata la più votata con il 46% delle preferenze, seguita da Davide al 29% e infine da Miriana con il 25%.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è… MIRIANA! pic.twitter.com/m7eyO1fIUM — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2022

Seconda eliminazione shock

Come la scorsa settimana, anche ieri abbiamo assistito ad una eliminazione flash dall’esito clamoroso. Signorini ha annunciato delle nomination a sorpresa, ecco chi ha votato chi per la finale:

Barù ha votato Davide

Davide ha votato Soleil

Giucas ha votato Davide

Jessica ha votato Soleil

Manila ha votato Soleil

Soleil ha votato Sophie

Sophie ha votato Giucas

A giocarsi il posto in finale sono stati quindi Davide e Soleil: il primo è volato in finale con il 58% dei voti, la seconda è stata eliminata con il 42%.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

I nominati

Ed infine scopriamo come si sono svolte le nomination e chi è finito al televoto:

Davide ha nominato Jessica

Delia ha nominato Barù

Lulù ha nominato Giucas

Giucas ha nominato Manila

Sophie ha nominato Barù

Jessica ha nominato Manila

Manila ha nominato Barù

Barù ha nominato Manila

I nominati della semifinale sono Barù e Manila: chi sarà eliminato dal Grande Fratello Vip?