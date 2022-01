Eliminato Grande Fratello Vip, slitta tutto alla prossima puntata: i preferiti

La 32esima puntata del Grande Fratello Vip fino a qualche giorno fa non era in programma, tanto che lo stesso Alfonso Signorini ha definito “speciale” l’appuntamento andato in onda nella prima serata di ieri. Nessun eliminato, tuttavia, ha raggiunto lo studio nella passata serata. Al televoto c’erano Nathaly Caldonazzo, Soleil Sorge e Carmen Russo.

Grande Fratello Vip, i preferiti della puntata

Una tra Soleil, Nathaly e Carmen, dunque, sarà eliminata ufficialmente solo nella puntata di lunedì prossimo del Grande Fratello Vip. I Vipponi ieri sera sono stati comunque invitati non a fare delle nomination ma a decretare il preferito della settimana, che sarà immune nella diretta del prossimo lunedì del reality.

Ai gieffini è stato chiesto di dichiarare in maniera palese le proprie preferenze, ed ecco i nomi che sono stati avanzati:

Carmen ha fatto il nome di Valeria Marini e Giacomo Urtis

Manila ha fatto il nome di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli ha fatto il nome di Manila

Lulù Selassié ha fatto il nome di Jessica Selassié

Miriana Trevisan ha fatto il nome di Jessica Selassié

Jessica Selassié ha fatto il nome di Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo ha fatto il nome di Lulù Selassié

Federica Calemme ha fatto il nome di Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo ha fatto il nome di Gianmaria Antinolfi

Soleil Sorge ha fatto il nome di Katia Ricciarelli

Davide Silvestri ha fatto il nome di Katia Ricciarelli

Giucas Casella ha fatto il nome di Katia Ricciarelli

Valeria Marini e Giacomo Urtis hanno fatto il nome di Katia Ricciarelli

Il resto dei Vipponi ha votato in segreto. Gianmaria ha preferito Basciano che ha ricambiato. Barù ha fatto il nome di Davide. Alla fine i preferiti sono stati: Katia Ricciarelli, le sorelle Lulù e Jessica Selassié, Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi.