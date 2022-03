Penultima puntata del Grande Fratello Vip ricchissima di contenuti e colpi di scena: chi è stato eliminato? Due Vippone hanno lasciato per sempre la Casa ad un passo dalla finale. Proclamato il quarto finalista ed eseguite le ultime nomination. Scopriamo di seguito tutto quello che è accaduto nella 48a puntata del GF Vip.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip: due uscite clamorose

Manila Nazzaro e Sophie Codegoni sono state eliminate dal Grande Fratello Vip, entrambe perdendo contro Barù che è approdato in finale. Il primo televoto vedeva in nomination l’ex Miss Italia ed il nipote di Costantino della Gherardesca. Ad avere la peggio è stata proprio Manila, eliminata con il 38% dei voti, mentre Barù ha ottenuto il 62% delle preferenze.

Spazio poi al televoto flash che ha chiamato in causa anche i finalisti. A loro il compito di definire chi avrebbe meritato la finale: Delia ha scelto Jessica; Lulù ha scelto Sophie e Davide ha fatto il nome di Giucas. Barù ha deciso di andare al televoto con Sophie. Al termine del televoto, Sophie è stata eliminata con il 39% dei voti (contro il 61% per Barù) mentre il Vippone è volato in finale diventando ufficialmente il quarto finalista.

Il televoto

A finire al televoto sono stati gli ultimi due concorrenti non ancora in finale, ovvero Giucas Casella e Jessica Selassié: per loro è stato aperto il televoto che sarà chiuso il 14 marzo, giorno della finale. Scopriremo quindi chi sarà il quinto finalista che si contenderà la vittoria del Grande Fratello Vip.