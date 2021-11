Un nuovo eliminato del Grande Fratello Vip segnerà oggi la puntata del venerdì all’insegna della sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, come sempre su Canale 5. A meno che non sia il fortunato possessore del biglietto di ritorno, uno tra Nicola Pisu, Miriana Trevisan o Gianmaria Antinolfi dovrà salutare il resto della Casa ed uscire per sempre dalla porta rossa del GF Vip.

Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è l’eliminato?

Quella di stasera sarà un’eliminazione molto sentita. Da una parte troviamo Gianmaria, che ha contribuito a smuovere e creare diverse dinamiche nella Casa del GF Vip, soprattutto rispetto ai rapporti con Soleil, Sophie ed in parte anche tra Soleil ed Alex. Dall’altra troviamo Miriana e Nicola, una coppia che di fatto non si è mai formata ma che è stata protagonista indiscussa nelle ultime settimane.

In vista del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip tornano anche i consueti sondaggi sul web con le principali preferenze del pubblico da casa rispetto ai nominati. Non ci resta che dare subito uno sguardo ai risultati del sondaggio realizzato da Reality House. Gli utenti hanno votato per salvare Nicola Pisu con il 37% dei voti, seguito a breve distanza (32%) da Gianmaria. Ultima Miriana (31%) che potrebbe rischiare l’eliminazione.

Tra gli altri sondaggi del web, anche quello del portale Grande Fratello Forum che al momento ricalca a grandi linee quanto già trapelato dal precedente sondaggio: anche in questo caso potrebbe essere Miriana Trevisan la nuova eliminata della puntata.