Nella prima serata di ieri, giovedì 20 ottobre 2022, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip: chi è stato eliminato? Dopo i due abbandoni (Marco Bellavia e Sara Manfuso), una squalifica (Ginevra Lamborghini) e le due precedenti eliminazioni (Giovanni Ciacci e Gegia), è tempo di un nuovo eliminato alla luce dell’ultimo televoto.

Eliminato Grande Fratello Vip 7, 10a puntata

La puntata del giovedì, come di consueto, si è rivelata eliminatoria. In nomination dopo la nona puntata del GF Vip erano finiti: Alberto, Giaele, Cristina, Attilio, Antonino e George. A metà puntata il televoto è stato chiuso definitivamente in attesa di conoscere il nuovo eliminato.

I primi nomi fatti dal padrone di casa Alfonso Signorini sono stati relativi ai concorrenti salvati dal pubblico da casa, ovvero Antonino, George e Attilio. In un secondo momento è stato svelato il verdetto tra Alberto, Cristina e Giaele.

Dopo aver annunciato il nome di Alberto tra quelli salvi, Signorini ha lasciato le due donne, Giaele e Cristina all’ultima sfida: ad essere eliminata dal Grande Fratello Vip 7 nel corso della decima puntata è stata l’ex ragazza di Non è la Rai. Ma scopriamo le percentuali: George 28%, Antonino 27%, Giaele 15%, Attilio 13%, Alberto 10% e Cristina 7%. Ecco il video del momento: