Eliminato Grande Fratello Vip, 36a puntata: percentuali e nominati

Nella prima serata di ieri di Canale 5 è andata in scena la 36esima puntata del Grande Fratello Vip che ha visto un nuovo eliminato. A finire in nomination nella precedente puntata erano stati Davide Silvestri, Federica Calemme, Jessica Selassié e la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis che funge come unico concorrente.

Eliminato Grande Fratello Vip: la coppia Marini-Urtis

Il primo concorrente a salvarsi nel corso della precedente puntata del Grande Fratello Vip è stato Davide, seguito da Federica. Tra Jessica e la coppia Marini-Urtis, alla fine ad avere la peggio venendo eliminata è stata proprio quest’ultima.

La showgirl ed il chirurgo dei vip hanno dovuto quindi salutare il resto della Casa ed abbandonare per sempre il Grande Fratello Vip a distanza di poche settimane dal loro ingresso.

Scopriamo subito quali sono state le percentuali: Jessica è risultata essere la più votata con il 41% delle preferenze, seguita da Davide al 24%, quindi Federica al 20% ed infine da Marini-Urtis al 15%.

I nominati della puntata

Gli immuni dell’ultima puntata del GF Vip sono stati: Katia Ricciarelli, Barù, Lucrezia Selassié e Manila Nazzaro. A loro si sono aggiunti Jessica Selassié (grazie ad Adriana Volpe) e Sophie Codegoni (preferita da Sonia Bruganelli).

Ecco come si sono svolte le nomination palesi:

Nathaly Caldonazzo ha nominato Soleil

Gianmaria Antinolfi ha nominato Kabir

Soleil ha nominato Delia

Davide Silvestri ha nominato Federica Calemme

Federica ha nominato Kabir

Alessandro ha nominato Kabir

Miriana Trevisan ha nominato Soleil

Kabir ha nominato Federica

Delia ha nominato Alessandro

Giucas Casella ha nominato Nathaly

In confessionale Barù ha nominato Delia, Sophie ha nominato Gianmaria; Katia e Manila hanno nominato Federica, mentre Jessica e Lulù hanno nominato Soleil. A finire quindi in nomination sono stati: Soleil, Kabir e Federica.