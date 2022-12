Anche stasera è tempo di un nuovo eliminato nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella prima serata di oggi, lunedì 12 dicembre 2022, assisteremo ad una nuova puntata all’insegna del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è l’eliminato?

In questa sede ci occuperemo del concorrente che rischia di essere eliminato dalla Casa del Grande Fratello Vip proprio nel corso della puntata che andrà in onda stasera in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Due grandi protagonisti del reality targato Mediaset sono in ballo al televoto: uno tra Charlie Gnocchi e Attilio Romita dovrà salutare i suoi compagni d’avventura ed uscire dalla porta rossa per sempre, a chi toccherà?

In vista del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip tornano anche i consueti sondaggi sul web con le principali preferenze del pubblico da casa.

Chi è stato il più votato?

Non ci resta che dare immediatamente uno sguardo ai risultati online.

Il televoto anche questa settimana è in positivo (i telespettatori rispondono alla domanda: “Chi vuoi salvare?”).

I sondaggi sembrano parlare chiaro: ad avere la peggio potrebbe essere Charlie Gnocchi.

Siete d’accordo con questi pronostici?

Il nostro SONDAGGIO: