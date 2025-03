Eliminato Grande Fratello e colpo di scena: terzo finalista e una visita inaspettata

Questa sera, 6 marzo, andrà in onda su Canale 5 la trentasettesima puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste e Rebecca Staffelli come esperta del web e dei social.

Eliminato Grande Fratello: le anticipazioni della trentasettesima puntata

La tensione nella Casa è alle stelle, con i concorrenti sempre più vicini alla finale. La serata sarà ricca di colpi di scena, tra nomination decisive, un televoto che potrebbe cambiare gli equilibri del gioco e una visita inaspettata che lascerà il pubblico senza fiato.

La puntata di questa sera sarà cruciale per il destino di alcuni concorrenti. Il televoto deciderà chi tra Chiara, Mariavittoria, Stefania e Federico dovrà lasciare la Casa. Ma non è tutto: i partecipanti saranno chiamati a fare quelle che sembreranno normali nomination, ma in realtà innescheranno un meccanismo che porterà all’elezione del terzo finalista della stagione.

Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato sono già sicuri di un posto in finale, ma chi si aggiungerà a loro? La risposta arriverà nella prossima puntata, con una scelta che potrebbe cambiare le dinamiche del gioco.

Il ritorno della mamma di Shaila

Uno dei momenti più attesi della serata sarà la nuova visita di Luisa, la mamma di Shaila Gatta. La concorrente, da tempo in crisi per il suo rapporto con Lorenzo, riceverà un messaggio importante che potrebbe aiutarla a prendere una decisione definitiva.

Già nelle scorse settimane, Shaila aveva mostrato segni di incertezza riguardo ai suoi sentimenti, e il confronto con la madre potrebbe rappresentare una svolta significativa per il suo percorso all’interno del Grande Fratello.

Altro momento di grande intensità emotiva sarà quello dedicato a Mariavittoria, una delle concorrenti più riservate di questa edizione. Dopo sei mesi in cui ha sempre mostrato un carattere forte e determinato, negli ultimi giorni si è lasciata andare, raccontando le sue fragilità.

Questa sera, riceverà una commovente lettera dal fratello, con cui i rapporti non sono mai stati facili. Un momento che promette di emozionare sia il pubblico che gli stessi concorrenti della Casa.

Tra nomination decisive, colpi di scena e momenti carichi di emozione, la trentasettesima puntata del Grande Fratello si preannuncia imperdibile. Gli equilibri all’interno della Casa potrebbero cambiare radicalmente, avvicinando sempre più i concorrenti alla tanto ambita finale.