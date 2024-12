Eliminato Grande Fratello: tensioni, lacrime e sorprese nell’ultima puntata del 2024

Questa sera, alle 21:20 su Canale 5, l’attesissima ventesima puntata del Grande Fratello promette emozioni forti e colpi di scena. Il reality condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, offrirà momenti imperdibili tra nuovo eliminato, sorprese e tensioni.

Eliminato Grande Fratello: chi sarà?

Bernardo, Emanuele, le Monsè e Zeudi sono i concorrenti in nomination questa settimana. Dopo giorni di incertezza e strategie, uno di loro dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Il verdetto del televoto, attesissimo dai fan, sarà svelato in diretta. Quale concorrente vedrà infrangersi il sogno di arrivare in finale?

Momenti emozionanti per Alfonso D’Apice

Durante la serata, il conduttore vivrà un momento personale molto toccante. In occasione del quattordicesimo anniversario della scomparsa del padre, Alfonso riceverà una sorpresa speciale: sua madre farà un’inaspettata apparizione in studio per abbracciarlo e condividere un ricordo commovente. Un segmento che promette di emozionare il pubblico.

Tensioni nella Casa: Amanda e Javier sotto accusa

Nonostante l’atmosfera festiva, i conflitti nella Casa non si placano. Amanda è stata accusata dagli altri concorrenti di rimanere indifferente alle dinamiche per evitare responsabilità. Intanto, Javier è finito al centro delle critiche di Lorenzo, che lo accusa di essere un “finto buonista” e di non essere sincero nei suoi approcci amorosi.

La serata si concluderà con due performance spettacolari. Carmen Russo e Rebecca Staffelli guideranno i ragazzi della Casa in coreografie coinvolgenti, portando un tocco di festa e leggerezza nell’ultima notte dell’anno.