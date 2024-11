Eliminato Grande Fratello, sondaggi 14 ottobre 2024: Amanda, Clayton, Iago e Mariavittoria

Eliminato Grande Fratello, undicesima puntata del 4 novembre 2024: chi uscirà dalla Casa tra Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Mariavittoria Minghetti e Iago Garacia? Scopriamo cosa dicono i principali sondaggi online.

Eliminato Grande Fratello, sondaggi 4 novembre 2024

Secondo i risultati dei sondaggi online, ad avere la peggio potrebbe essere Amanda Lecciso: ecco, a seguire gli screen short con i dati definitivi, compreso il nostro: cosa ne pensate?

La scheda di Amanda

Amanda, 36 anni, è nata a Lecce dove vive tutt’ora. Da piccola sognava il cinema, ma ha mantenuto la sua vita lontana dalle luci dei riflettori, al contrario delle famose sorelle maggiori Loredana e Raffaella, che sono spesso apparse in coppia nei programmi televisivi o sui giornali.

Amanda è mamma di due figli, uno di 16 e uno di 10 anni, avuti da due compagni diversi dai quali si è separata, ma con cui mantiene ottimi rapporti.

Oggi Amanda gestisce le sue strutture ricettive e, nel tempo libero, non può fare a meno della palestra, “per obbligo, amo mangiare, è la mia condanna”, e del giardinaggio, “per passione…”

È single, si dichiara super romantica, entusiasta, curiosa e pronta a fare nuove conoscenze.

