Eliminato Grande Fratello, sondaggi: ecco chi rischia di più, i risultati

Il Grande Fratello torna questa sera, lunedì 17 febbraio, con una puntata carica di tensione e colpi di scena. Con la finale sempre più vicina, il reality show condotto da Alfonso Signorini si prepara a eleggere il secondo finalista, mentre un altro concorrente dovrà lasciare la Casa. Ma chi sarà il prossimo eliminato? I sondaggi online forniscono un quadro piuttosto chiaro sulle preferenze del pubblico.

I sondaggi del Grande Fratello: chi sarà eliminato?

La gara si fa sempre più accesa e il televoto potrebbe ribaltare ogni previsione. Tuttavia, i dati raccolti dal sondaggio condotto su Forum Free Grande Fratello delineano già le preferenze dei telespettatori, chiamati a rispondere alla domanda: “Chi vuoi salvare?”.

Ecco i risultati del sondaggio:

Amanda Lecciso – 33,16%

– 33,16% Iago Garcia – 32,09%

– 32,09% Shaila Galla – 15,03%

– 15,03% Chiara Cainelli – 6,78%

– 6,78% Alfonso D’Apice – 6,55%

– 6,55% Luca Giglioli (Giglio) – 6,38%

Se questi dati fossero confermati, Luca Giglioli e Alfonso D’Apice sarebbero i concorrenti più a rischio eliminazione, avendo ottenuto il minor numero di voti da parte del pubblico.

Anche gli altri sondaggi mostrano un possibile eliminato tra Giglio e Alfonso.

Il televoto deciderà il destino dei concorrenti

Come sempre, i sondaggi online rappresentano solo un’indicazione e non hanno valore ufficiale. Sarà il televoto a stabilire chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco. La diretta, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.40, svelerà l’esito finale e sancirà il nome del secondo finalista.

L’attesa è alle stelle e i fan sono già pronti a sostenere i propri beniamini. Chi riuscirà a salvarsi? E chi dovrà lasciare la Casa a un passo dalla finale?

La scheda di Alfonso

Alfonso D’Apice, 25enne direttore di un locale che organizza eventi, è diventato noto al grande pubblico con la partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island, dove è entrato con la fidanzata Federica Petagna, ventenne napoletana, alla quale è stato legato per ben 8 anni. Federica scrive a TI per capire se la loro relazione possa migliorare vista la gelosia di Alfonso, che non le consentiva di vivere liberamente la sua giovanissima età. Durante il programma, Federica si avvicina molto ad un altro protagonista, Stefano. I due fidanzati, però, decidono di dare una seconda chance al loro amore, si chiariscono ed escono insieme dal programma. Dopo pochissimi giorni, però, Federica lascia Alfonso, il quale sospetta subito che ci sia lo zampino di Stefano. Alfonso, ancora innamoratissimo, non sta vivendo bene la decisione della sua, ormai ex, fidanzata.

La scheda di Giglio

24 anni, look selvaggio, da rock star anni ‘90, Luca Giglioli lavora come parrucchiere nel salone del padre nel centro storico di Reggio Emilia. Vive con i genitori e il fratello più piccolo.

Ama le moto e possiede una Harley Davidson con la quale, nel tempo libero, va a esplorare sempre posti nuovi. Appassionato di sport, da piccolo ha giocato a calcio e si allena quotidianamente in palestra.

Single da un anno, al momento non sa bene quello che cerca: “Di sicuro il divertimento… se poi arriva la persona giusta…”.