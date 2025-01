Eliminato Grande Fratello del 13 gennaio: Shaila Gatta rischia grosso, percentuali dei sondaggi

Eliminato Grande Fratello – Nell’ultima puntata del reality show, cinque concorrenti sono finiti al televoto: Helena Prestes, Ilaria Galassi, Shaila Gatta, Luca Calvani e Tommaso Franchi. Questa volta, il pubblico non dovrà scegliere il preferito, ma decidere chi eliminare. La sfida più accesa sembra essere tra Helena Prestes e Shaila Gatta, due protagoniste assolute di questa edizione e acerrime rivali.

Eliminato Grande Fratello: Shaila Gatta rischia grosso

Secondo il sondaggio di Forum Free, aggiornato a domenica 12 gennaio, la più a rischio di eliminazione è Shaila Gatta, con una percentuale del 47,85%. Helena Prestes segue con il 27,96%, mentre Ilaria Galassi si attesta al 13,57%. Tommaso Franchi e Luca Calvani sembrano essere i meno a rischio, con rispettivamente il 5,85% e il 4,77%.

Stesso identico risultato anche su Reality House: Shaila rischia con il 56% delle preferenze.

La tensione tra i concorrenti e i fandom

La tensione all’interno della Casa è palpabile, e lo è ancora di più tra i fandom dei vari concorrenti. Ogni voto potrebbe essere decisivo per il destino dei gieffini. La rivalità tra Shaila Gatta e Helena Prestes ha acceso gli animi, rendendo questo televoto uno dei più seguiti della stagione.

Eliminato Grande Fratello: l’attesa per la prossima puntata

Per scoprire chi sarà eliminato, non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello, in programma per lunedì 13 gennaio. La tensione cresce e il pubblico è pronto a scoprire quale sarà il verdetto finale.

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.